В Египте выявили коронавирус у 55 человек, находившихся на борту туристического теплохода

Министр здравоохранения Египта Хала Зайд сообщила, что у еще 33 человек был выявлен коронавирус на борту туристического теплохода, сейчас находящегося в городе Луксор, передает РИА «Новости».

По ее словам, число заразившихся выросло с 12 до 55. При этом среди инфицированных есть 19 иностранцев.

6 марта власти Египта объявили о 12 случаев заражения коронавирусом, заболевшие египтяне работают на туристическом круизном теплоходе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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