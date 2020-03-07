В Парагвае подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В Парагвае первый человек заразился коронавирусом, написал министр здравоохранения республики Хулио Массолени в Twitter.
«Я сообщаю, что сегодня после полудня центральная лаборатория подтвердила первый случай COVID-19 в Парагвае», — говорится в сообщении.
Министр призвал граждан сохранять спокойствие и пообещал, что в ближайшее время власти проведут пресс-конференцию, где расскажут подробности.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.
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Informo que hoy, pasado el mediodía, el Laboratorio Central confirmó primer caso de #COVID19 en Paraguay. Más información se dará en breve en rueda de prensa. Insto a la ciudadanía a mantener la calma, los protocolos ya ensayados y aprobados por la @opsoms están siendo aplicados. pic.twitter.com/efoeP2LTFj— Julio Mazzoleni (@MazzoleniJulio) March 7, 2020