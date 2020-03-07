В Норвегии число заболевших коронавирусом почти достигло 150 человек

В Норвегии коронавирусом уже заразились 147 человек, передает норвежский Институт национального здоровья.

«Положительные анализы на коронавирус в Норвегии получили в общей сложности 147 человек», — сообщает институт.

За сутки диагноз подтвердился у 34 человек. Они находятся на домашнем карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.

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