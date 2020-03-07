Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 795 человек

В Германии число зараженных коронавирусом выросло до 795 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на институт Роберта Коха, который ведет статистику заболевания по всей стране.

Отмечается, что еще утром в субботу говорилось о 684 инфицированных.

Большинство заразившихся находятся в западной части Германии. Так, в земле Северный Рейн - Вестфалия больны 373 человек. В Баден- Вюртемберге – 170, в Баварии - 134, в Берлине – 28, в Нижней Саксонии - 19, Гессене - 17, Гамбурге – 13. Отдельные случаи выявлены в других землях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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