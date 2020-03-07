На Мальдивах подтвердились первые случаи заражения коронавирусом

На Мальдивах зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом, передает газета «Sun».

По информации издания, заболели два иностранных сотрудника на острове Куреду. Курорт, где они работают, сейчас закрыт на карантин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.

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