В Италии из кранов в домах полилось вино

В итальянском городе Кастельветро-ди-Модена в регионе Эмилия-Романья из-под кранов полилось красное игристое вино Lambrusco, сообщает Gazzetta di Modena.

Как выяснилось, в винодельне Settecani произошел технический сбой, поэтому вино из цистерны попало в водопровод. Неполадку быстро устранили.

Местные власти извинились и сказали, что «такое вино не вредит телу и не угрожает здоровью и гигиене людей».

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