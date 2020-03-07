В Италии из кранов в домах полилось вино
В итальянском городе Кастельветро-ди-Модена в регионе Эмилия-Романья из-под кранов полилось красное игристое вино Lambrusco, сообщает Gazzetta di Modena.
Как выяснилось, в винодельне Settecani произошел технический сбой, поэтому вино из цистерны попало в водопровод. Неполадку быстро устранили.
Местные власти извинились и сказали, что «такое вино не вредит телу и не угрожает здоровью и гигиене людей».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
— Россиянам напомнили, как правильно выбирать розовое вино
— Эксперт рассказал о завышенной в 100 раз стоимости элитного вина
— Залить соседей: Украина скупает российское вино
No Rio de Janeiro as pessoas estão recebendo lama nas torneiras e na cidade de Módena na Itália essa semana receberam vinho lambrusco nas torneiras. O reservatório da vinícola da cidade próximo ao reservatório de abastecimento de água se rompeu. pic.twitter.com/FWzohNJp4f— Mr. MAC _ 15/03 EU VOU (@Mac2019USA) March 6, 2020