Горящий ангар в Новой Москве полностью обрушился
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В Новой Москве в поселке Мосрентген полностью обрушился горящий ангар с радиоэлектроникой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«В результате пожара произошло обрушение ангара», — заявил собеседник.
Отмечается, что к ликвидации пожара привлечены 96 человек и 27 единиц техники.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло в металлическом ангаре. Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. \
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