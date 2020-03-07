Горящий ангар в Новой Москве полностью обрушился

В Новой Москве в поселке Мосрентген полностью обрушился горящий ангар с радиоэлектроникой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«В результате пожара произошло обрушение ангара», — заявил собеседник.

Отмечается, что к ликвидации пожара привлечены 96 человек и 27 единиц техники.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в металлическом ангаре. Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. \

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