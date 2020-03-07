В Подмосковье диагностировали коронавирус

В Подмосковье госпитализированы девушка с предварительным положительным результатом на коронавирус и ее семья, передает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

«Все находятся в изолированных боксах. Состояние у пациентов удовлетворительное, без выраженных симптомов», — сказали в ведомстве.

Девушка недавно вернулась из Цюриха, после чего у нее подтвердился коронавирус. Сейчас устанавливается круг лиц, с кем контактировала семья.

До этого сообщалось о пяти новых случаях заражения коронавирусом в России. Общее число случаев увеличилось с 10 до 15.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более ста тысяч, умерли — 3509 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии вылечили первого зараженного коронавирусом

— В Иране обвинили Трампа в ужесточении санкций на фоне коронавируса

— Число заразившихся коронавирусом в Британии выросло до 206