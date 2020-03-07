Британка убила пожилую мать и выпотрошила ее
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В Великобритании в городе Ашингтоне 36-летняя женщина убила свою 73-летнюю мать, после чего вскрыла ей живот, обезглавила и вытащила мозг, передает издание Mirror.
Приехавшие полицейские обнаружили в ванной контейнер с мозгом убитой. Позже следователи выяснили, что дочь забрала череп матери и принесла его в дом к друзьям.
Предполагается, что женщине не смогут предъявить обвинения из-за психических отклонений.
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