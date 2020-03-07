Число заразившихся коронавирусом в Британии выросло до 206
В Великобритании число заразившихся коронавирусом выросло до 206. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление здравоохранения Англии.
По данным на 7 марта 206 человек заразились коронавирусом, два человека скончались. Анализы были взяты у 21,46 тысячи человек, из низ 21,254 тысячи дали отрицательный результат
В пятницу минздрав Британии сообщал, что число зараженных коронавирусом в стране за день выросло на 47 — до 163 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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