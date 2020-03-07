Тысяча автопокрышек горит в селе недалеко от Еревана

В Армении горят около 1 тысячи автомобильных покрышек в селе Мргашен Котайкской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.

Село Мргашен находится в 15 километров от Евревана.

На месте пожара работают прибывшие из Еревана четыре пожарных отряда и две оперативные группы МЧС.

Спасателям удалось локализовать огонь, однако пожар еще не потушен.

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