Тысяча автопокрышек горит в селе недалеко от Еревана
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В Армении горят около 1 тысячи автомобильных покрышек в селе Мргашен Котайкской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Село Мргашен находится в 15 километров от Евревана.
На месте пожара работают прибывшие из Еревана четыре пожарных отряда и две оперативные группы МЧС.
Спасателям удалось локализовать огонь, однако пожар еще не потушен.
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