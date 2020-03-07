Река Сена в Париже затопила набережные около Лувра и музея Орсе

Река Сена, протекающая через Париж, вышла из берегов и подтопила набережные возле Лувра и музея Орсе. Об этом сообщает ТАСС.

Разлив воды произошел одновременно на правом и левом берегах Сены. Помимо затоплений набережных у двух музеев, была подтоплена набережная возле моста Александра III в 7-м округе столицы.

Работники коммунальных служб убрали с набережных передвижные кафе, мусорные баки, скамейки и деревья в кадках. Автомобилисты убирают в срочном порядке транспортные средства с прилегающих к затопленным местам районов. Доступ пешеходов к затопленным областям будет ограничен полицейскими.

Причиной наводнения стали дожди, которые систематически идут в столице Франции уже как месяц.