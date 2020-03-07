Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 700

Во Франции уже 716 человек заразились коронавирусом, сообщает санитарно-медицинское агентство Sant publique France.

Телеканал »Бэ-эф-эм» со ссылкой на Минздрав Франции говорит о трех новых летальных исходах. Таким образом, от коронавируса во Франции скончались 11 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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