Папа Римский проведет аудиенцию по онлайн-трансляции

Папа Римский Франциск проведет воскресную аудиенцию с помощью онлайн-трансляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу печати Святого престола.

Отмечается, что аудиенция будет проведена из библиотеки Апостольского дворца.

«Молитва будет транслироваться в прямом эфире (YouTube-канала) Vatican News и на экранах на площади Святого Петра», — говорится в сообщении.

В таком же формате пройдет и следующая аудиенция папы Римского, которая состоится в среду, 11 марта. Такие меры были приняты из-за распространения коронавируса в стране.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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