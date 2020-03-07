Репродуктолог связал гражданские браки и низкую рождаемость

Главный репродуктолог Министерства здравоохранения России Олег Аполихин считает, что из-за распространения гражданских браков снижается рождаемость, передает »Известия».

По мнению Аполихина, в гражданском браке женщины реже рожают второго и третьего ребенка.

«Женщина (в гражданском браке) на многодетность не идет. Только в официальном браке это происходит, а другое является, скорее, исключением», — рассказал Аполихин.

По его словам, государство может стимулировать регистрацию отношению и, соответственно, рождаемость, предоставляя льготы и выплаты молодым семьям.

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