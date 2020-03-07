Лидер правящей в Италии демпартии Дзингаретти заразился коронавирусом

Лидер входящей в правящую коалицию Демократической партии Италии Никола Дзингаретти заражен коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, но должен оставаться дома в ближайшие дни, откуда продолжит работу.

Никола Дзингаретти также является президентом столичной области Лацио.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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