В России зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом
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В России зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Как отмечается, заболевшие посещали Италию.
Трои из них находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.
У двоих заболевших в Липецке болезнь протекает без выраженных симптомов.
Все контактировавшие с зараженными находятся в настоящее время под наблюдением.
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