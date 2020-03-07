В России зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом

В России зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, заболевшие посещали Италию.

Трои из них находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге.

У двоих заболевших в Липецке болезнь протекает без выраженных симптомов.

Все контактировавшие с зараженными находятся в настоящее время под наблюдением.

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