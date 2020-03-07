Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Мальте

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Республике Мальта, передает Мalta Тoday со ссылкой на министра здравоохранения страны Криса Ферне.

По словам Ферне, случай заражения зафиксирован у 12-летней девочки, которая 3 марта вернулась из Италии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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