В РФ бумажные лицензии на оружие заменят пластиковыми карточками

В России вместо бумажных лицензий и разрешений на пользование гражданским оружием появятся пластиковые карточки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерала армии Виктора Золотова.

Как отмечается, пластиковые карточки появятся до 2021 года. Нововведения будут внесены за счет федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ» мероприятий по линии Росгвардии.

По словам Золотова, теперь вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку.