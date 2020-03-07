Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА «Новости».
Постоянное представительство президента Украины в Крыму опубликовало на своей странице в Facebook заявление, в котором говорится, что возобновление поставок воды в Крым невозможно до «момента его деоккупации».
На это Константинов ответил, что если украинские власти называют Крым украинским — что не соответствует действительности — то вода полуострову в таком случае ни в каком виде не нужна.
Кроме того, по словам Константинова, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут.
«Мы совершенно им не доверяем. Столько, сколько они нам делали гадостей, колоссальные убытки нам нанесли, мы совершено не исключаем, что они будут нас травить какими-то химикатами и еще чем-то», — заключил политик.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгальзаявил, что Киев должен возобновить подачу воды в Крым. По его словам, это вопрос гуманитарной ответственности перед жителями полуострова. Однако позже сказал, что до «возвращения» Крыма в состав Украины подавать воду туда «технически невозможно».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Через месяц после этого Украина прекратила поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эта вода обеспечивала до 85% потребностей полуострова.
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