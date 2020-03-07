У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, землетрясение было зафиксировано в 08.43 мск.

Эпицентр располагался в 53 километрах к юго-западу от столицы государства, города Порт-Вила, население которого составляет более 50 тысяч человек.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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