В роддоме Москвы за день родились четыре двойни
close
В московском роддоме больницы № 15 имени Филатова впервые за десять лет родились четыре двойни. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.
По словам заведующей отделением патологии беременности Нины Лукиной, все роды прошли благополучно.
Она отметила, что такое количество двоен — редкость.
В больнице отметили, что подобное событие стало одним из лучших подарков коллективу роддома на 8 Марта.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Более 50 детей родилось в новогоднюю ночь в Москве
— В Балахише родился ребенок-богатырь