В роддоме Москвы за день родились четыре двойни

В московском роддоме больницы № 15 имени Филатова впервые за десять лет родились четыре двойни. Об этом сообщается на странице медучреждения в Instagram.

По словам заведующей отделением патологии беременности Нины Лукиной, все роды прошли благополучно.

Она отметила, что такое количество двоен — редкость.

В больнице отметили, что подобное событие стало одним из лучших подарков коллективу роддома на 8 Марта.

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