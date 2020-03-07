В субботу в Москве ожидается до +10°С

В Москве в субботу, 7 марта, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так днем температура воздуха в столице составит от +8°С до +10°С. Ожидается южный, юго-восточный ветер со скоростью 3 — 8 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +4°С — +6°С, скорость ветра не изменится.

Атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.