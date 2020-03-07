В квартире в центре Москвы обнаружили пролежавший месяц труп женщины

В Москве в одной из квартир в центре города было обнаружено тело пожилой женщины. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Останки были найдены в доме, расположенном в 4-м Сыромятническом переулке.

Предварительно установлено, что женщина скончалась месяц назад.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства смерти.

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