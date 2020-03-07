Коронавирус обнаружен у охранника бывшего вице-премьера Италии

Сотрудник охраны экс-вице-премьера Италии и главы МВД страны Маттео Сальвини заразился новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в его партии «Лига».

Сам Сальвини в своем Facebook отметил, что никогда не вступал в контакт с зараженным сотрудником полиции. Он добавил, что чувствует себя хорошо и сделает все, что от него потребуют сотрудники министерства здравоохранения.

Уточнятся, что коронавирус подтвердился у охранника, который являлся охранником из второй машины, сопровождающей автомобиль экс-министра. По словам источников, полицейский пока не был изолирован.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв коронавируса возросло в Британии

— В ВОЗ призывают не надеяться на исчезновение коронавирусом летом

— Число жертв коронавируса в Италии возросло почти на 50 за сутки