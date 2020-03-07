На Grand Princess коронавирус обнаружили у более 20 пассажиров

Вице-президент США Майк Пенс рассказал об обнаружении случаев заражения новым типом коронавируса COVID-2019 на круизном лайнере Grand Princess. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пенс отметил, что в рамках проведенного среди 46 пассажиров теста коронавирус был установлен у 21 человека. Он рассказал, что лайнер находится у берегов Калифорнии с ночи среды, 4 марта.

Уточняется, что на борту судна всего находятся 3533 человека, среди которых 2422 пассажира.

До этого стало известно о первой смерти от коронавируса в Калифорнии. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться на круизном лайнере Grand Princess в период с 11 по 21 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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