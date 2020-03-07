На Grand Princess коронавирус обнаружили у более 20 пассажиров

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Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города... Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города...
Ситуация на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города...
Reuters

Вице-президент США Майк Пенс рассказал об обнаружении случаев заражения новым типом коронавируса COVID-2019 на круизном лайнере Grand Princess. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пенс отметил, что в рамках проведенного среди 46 пассажиров теста коронавирус был установлен у 21 человека. Он рассказал, что лайнер находится у берегов Калифорнии с ночи среды, 4 марта.

Уточняется, что на борту судна всего находятся 3533 человека, среди которых 2422 пассажира.

До этого стало известно о первой смерти от коронавируса в Калифорнии. Власти штата предполагают, что погибший мог заразиться на круизном лайнере Grand Princess в период с 11 по 21 февраля.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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