Число жертв коронавируса возросло в Британии

В Британии возросло число погибших в результате заражения новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Жертвой коронавируса стал пожилой мужчина, который также проходил лечение в одной из английских больниц ввиду других заболеваний.

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти рассказал, что ранее состояние больного было неудовлетворительным. По его словам, на данный момент устанавливается круг людей, с которыми он мог контактировать.

Уточняется, что также в четверг, 5 марта, в Британии также скончалась пожилая женщина. Так число жертв коронавируса в Англии составило два человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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