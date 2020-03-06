В Перу и Колумбии выявили первые случаи заражения коронавирусом

Власти Перу и Колумбии зафиксировали в своих странах первые случаи заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на перуанского президента Мартина Вискарра и колумбийский Минздрав.

Как стало известно, в Перу первый случай заражения инфекцией был выявлен у 25-летнего пациента-мужчины.

При этом в Минздраве Колумбии данные о заболевшем не уточнили.

1 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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