В Подмосковье обрушилась кровля загоревшейся школы бокса

При пожаре, которое охватило трехэтажную школу бокса в подмосковных Химках, у здания обрушилась кровля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как стало известно, кровля обрушилась по всей площади строения, которая составляет 1,5 тысячи кв м.

«Есть угроза обрушения первого этажа», — сказал представитель региональных служб.

Ранее сообщалось, что в здании боксерской школы на момент пожара никого из людей не было.

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