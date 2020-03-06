Трамп отменил поездку в Центр по контролю заболеваний из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Центр по контролю заболеваний (CDC) из-за опасности коронавируса нового типа, сообщает ABC News.

По словам Трампа, посещение CDC было отменено из-за опасений, вызванных подозрением на наличие коронавируса нового типа у человека на территории центра. Президент добавил, что этот человек был тщательно проверен на вирус, подтверждений диагноза не обнаружено.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Сенате США одобрили выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

— В США заявили о нехватке тестов на коронавирус

— Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом