Путин ответил шуткой на фразу о его «большом доме»
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Иваново пошутил, отвечая на фразу о том, что он живет «в большом доме в Москве». Соответствующее видео появилось в Twitter «Кремлевский пул РИА».
Одна из местных жительниц и участниц встречи, которая является многодетной мамой, передала российскому лидеру слова своей маленькой дочери о том, что тот живет именно в таком здании.
Путин на это отшутился, сказав, что в Ленинграде «большим домом» считали здание управления КГБ СССР, и оно имеет данное прозвище и сейчас.
«Она в теме», — сказала родительница ребенка.
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