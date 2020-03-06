Российский глазированный сырок высоко оценили в Японии

Японские пользователи сети высоко оценили российские глазированные сырки. Ажиотаж начался после публикации пользователя okomesuki_3 в Twitter.

Японец выложил фото творожного сырка «Б. Ю. Александров» в темном шоколаде и написал, что не может подробно описать вкус, «но он чертовски хорош». Пользователь рассказал, что купил продукт в магазине иностранных товаров и перед употреблением 10 секунд разогревал его в микроволновке.

Публикация набрала более 74 тысячи лайков и более 20 тысяч репостов, японские пользователи поддержали восторг okomesuki_3.

Россияне же в своих комментариях рассказали автору поста, что творожные сырки едят холодными, и призвали в следующий раз попробовать десерт, не пользуясь микроволновой печью.

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