В Махачкале пострадали два человека после срыва крыши у одного из зданий

Две женщины пострадали в Махачкале, после того, как ветер сорвал часть крыши со здания в Махачкале. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как стало известно, инцидент случился на углу проспекта А. Акушинского и улицы Хуршилова.

«По предварительной информации, пострадали два человека», — уведомили в пресс-службе министерства.

В данный момент на месте находятся сотрудники МЧС, которые разбирают завалы.