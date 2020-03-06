Первый случай коронавируса подтвержден в Того

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Того на западе Африки, сообщает Reuters со ссылкой на власти страны.

Коронавирус был диагностирован у 42-летней жительницы столицы страны Ломе, которая недавно посещала Германию, Францию, Турцию и Бенин, заявили власти. В настоящее время женщина находится в изоляции, ее состояние оценивается как стабильное.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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