Минздрав Татарстана опровергает данные о выписке россиян с Diamond Princess

Информация о том, что три гражданина России, эвакуированных из Японии с коронавирусом нового типа, были выписаны из больницы в Казани, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения Татарстана.

В настоящее время пациенты находятся в медицинском учреждении, их состояние оценивается как стабильное, говорится в сообщении. Отмечается, что срок нахождения эвакуированных граждан под наблюдением врачей истекает 8 марта 2020 года.

По последним данным, в России зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии. 6 марта 2020 года стало известно о шести новых случаях вируса, пять из них обнаружены в Москве, еще один — в Нижнем Новгороде.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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