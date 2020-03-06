Посольство Италии призвало своих граждан воздержаться от посещения России

Посольство Италии в Москве призвало своих граждан воздержаться от посещения России в целях предотвращения распространения коронавируса. Обращение дипмиссии опубликовано на официальной странице в Facebook.

В сообщении посольства рассказывается об ужесточении мер в отношении иностранных граждан в России. Мэр Москвы предписал всем прибывшим из Италии в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней.

В связи с этим посольство Италии рекомендует своим гражданам оценить необходимость посещения России и по мере возможности отказаться от путешествия, особенно при наличии даже самих легких симптомов простуды.

Отмечается, что российские власти строго контролируют соблюдение предписанных мер. В посольстве подчеркнули, что для нарушающих режим карантина предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Ранее стало известно, что Москва ввела режим повышенной готовности для профилактики коронавируса.

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