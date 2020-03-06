У россиянки случился инфаркт на борту летящего из Гоа самолета

Летевший из Гоа в Самару самолет был вынужден срочно приземлиться в Ташкенте из-за того, что на борту у пассажирки из России случился инфаркт. Об этом РИА «Новости» рассказали в аэропорту столицы Узбекистана.

По словам представителя авиакомпании, у россиянки внезапно заболело сердце. После этого экипаж принял решение срочно посадить самолет. После приземление женщину госпитализировали в одну из местных больниц.

Через несколько часов самолет вылетел из Ташкента и направился в пункт назначения.

В российском посольстве в Узбекистане пообещали оказать россиянке всю необходимую помощь.

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