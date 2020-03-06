Новых случаев заражения коронавирусом не выявили в России

За последние 24 часа в России не было обнаружено новых случаев заражения коронавирусом, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора России.

По данным Роспотребнадзора, в Китае общее число заразившихся увеличилось до 80710 случаев заболевания, при этом за сутки прирост составил 145 случаев (0,2 %).

«Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 7,1 % - в тяжелой (5737)»,— добавили в пресс-службе.

Всего в мире инфицированы коронавирусом свыше 98 тысяч заболевших.

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