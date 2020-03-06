Под Петербургом разыскивают мужчину, скрывшегося на автомобиле с трупом в багажнике

В Ленинградской области разыскивают мужчину, который застрелил незнакомца и скрылся на автомобиле с трупом в багажнике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Бывшая жена разыскиваемого рассказала, что попросила своего коллегу подвезти ее до коттеджного поселка под Выборгом. Он не смог это сделать, однако попросил своего друга подвезти женщину. Когда женщина с другом коллеги подъехали к дому, ее бывший супруг напал на них.

По словам потерпевшей, подозреваемый застрелил незнакомца и увез его тело на своем автомобиле в неизвестном направлении.

При этом мотив преступления пока неизвестен.

В СК добавили, что у женщины зафиксированы мелкие повреждения, она обратилась за медицинской помощью.