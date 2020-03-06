Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали обвиняемого в нескольких эпизодах сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой 35-летнего сотрудника ДПС (организация запрещена в России) ГИБДД. Об этом Znak.com рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых.

По его словам, сотрудника Дорожно-патрульной службы обвиняют в продолжительной половой связи с 12-летней девочкой. Предполагается, что он состоял в интимных отношениях с несовершеннолетней с 1 сентября 2019 года по 5 февраля 2020 года.

Горелых рассказал, что мужчину с позором выгнали из системы МВД. Кроме того, в начале февраля его задержали и предъявили ему обвинение по ч. 4 ст. 134 УК России «Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста».

Также начальник свердловского главка полиции генерал Александр Мешков инициировал проверку, чтобы дать строжайшую оценку за профилактическую работу по воспитанию сотрудников.

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