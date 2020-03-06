Неизвестные избили пенсионера и ограбили в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные избили пенсионера в лифте дома, после чего связали его и ограбили. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники.

Как отмечает издание, накануне трое неизвестных зашли в лифт вместе с 83-летним пенсионером и избили его. После этого они связали его и отобрали ключи. Зайдя в квартиру, злоумышленники закрыли пожилого человека в ванной. Они похитили из его дома биокамин, бутылку коньяка и морской кортик и скрылись с места преступления.

Пенсионер смог освободиться и вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, вывих плеча и множественные ушибы. Его госпитализировали. В настоящее время он находится в состоянии средней степени тяжести.

Других подробностей о случившемся пока нет.

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