Из шахты «Воркутинская» в Коми после выброса метана вывели 104 человека

Из шахты «Воркутинская» в республике Коми, где при выбросе метана погибли два горняка, вывели на поверхность всех рабочих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Всего, по данным МЧС, во время выброса метана в шахте находились 106 горняков. Сейчас 104 из них выведены на поверхность.

Ранее сообщалось, что после выброса метана в забое в шахте «Воркутинская» были обнаружены тела двух погибших.

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