Россиянки назвали свои жизненные приоритеты

Россиянки рассказали, какие у них жизненные приоритеты. Об этом сообщает RTсо ссылкой на результат опроса аналитического центра.

Для 45% респонденток главное в жизни – это семья и дети. Отмечается, что речь также идет о домашних обязанностях и заботе о родственниках.

Еще 24% назвали главным приоритетом работу.

10% опрошенных уделяют больше всего времени досугу, хобби и увлечениям. 8% считают приоритетом свое здоровье и спорт, столько же рассказали, что не жалеют времени и сил на своих друзей и окружение.

Меньше всего опрошенных россиянок – 5% уделяют основное время на личностный рост и обучение.

Кроме того, в исследовании говорится о том, что женщины в большинстве случаев ответственные за домашнее хозяйство. Более 70% в течение недели занимаются приготовлением пищи, уборкой, стиркой и глажкой белья.

Опрос проводился среди 1,6 тысяч участниц старше 18 лет.