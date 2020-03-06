Источник: профессиональная шахматистка найдена мертвой на западе Москвы
close
Тела молодого мужчины и девушки обнаружили в квартире на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что погибшие были обнаружены вечером 4 марта на Кастанаевской улице, 35, корпус 1.
По данным источника, умершая девушка была профессиональной восемнадцатилетней шахматисткой. Ее звали Александра Вернигова.
По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты.
На месте происшествия работают следователи.