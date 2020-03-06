В Эстонии число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканский департамент здоровья.

Коронавирус выявили у двух жителей Таллина, которые вернулись из итальянского города Бергамо 29 февраля.

«У одного их них проявились высокая температура и трудности с дыханием, у другого - кашель. Сейчас они находятся на домашнем лечении», — рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось о трех выявленных случаев коронавируса на территории Эстонии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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