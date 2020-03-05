Число заразившихся коронавирусом в Британии достигло 115

По данным министерства здравоохранения Великобритании,число случаев заражения коронавирусом достигло 115, передает «Би-би-си».

За сутки число заразившихся увеличилось на 30.

Отмечается, что 25 человек с коронавирусом находятся в Лондоне.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 697 человек, 427 человек погибли.

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