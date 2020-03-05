Из-за теплой зимы смертность от алкоголя снизилась почти на 40%

В январе от алкоголя умерли 619 человек, что на 37,3% меньше по сравнению с январем прошлого года. Центр разработки Национальной алкогольной политики связывает это с теплой зимой.

По мнению экспертов, теплые зимние температуры снизили нагрузку на здоровье население, из-за чего уменьшились негативные последствия потребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года снизились продажи водки и коньяка на фоне роста продаж вина.

По данным Гидрометцентра, зима 2019-2020 годов на территории России стала самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений. Отклонение от нормальной температуры в среднем составляло восемь градусов.

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