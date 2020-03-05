В Швейцарии умер первый человек от коронавируса

На западе Швейцарии скончался первый человек от коронавируса, передает Федеральная служба здравоохранения страны.

«Кантон Во сообщил о смерти 5 марта в результате новой коронавирусной инфекции. Это первая смерть (от коронавируса) в Швейцарии», — говорится в сообщении.

74-летнюю женщину госпитализировали 3 марта. У погибшей были хронические заболевания, поэтому она входила в группу с высоким риском.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 95,7 тыс. человек, при этом вылечились — 53 429, скончались — 3 285.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ираке скончался первый человек от коронавируса

— Число заболевших коронавирусом во Франции перевалило за 200

— В Индонезии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом