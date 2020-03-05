Генсек ООН считает, что пандемию коронавируса еще можно предотвратить

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что скоординированные действия всех правительств могут предотвратить пандемию коронавируса, передает ТАСС.

«Распространение коронавируса все еще можно сдержать, избежав пандемии. Но окно возможностей сужается, нам нужна организованная работа всех правительств и международная солидарность», — сказал Гутерриш.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения с самого начала активно боролась с эпидемией, в том числе помогая правительству Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 95,7 тыс. человек, при этом вылечились — 53 429, скончались — 3 285.

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