В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первое воздушное судно совершало перелет из Санкт-Петербурга в Симферополь. После получения анонимного сообщения о том, что на борту лайнера якобы находится бомба, самолет с 124 пассажирами экстренно сел в аэропорту Ростова-На-Дону.

Самолет Airbus А320, вылетевший из Шереметьево в Омск также оказался «заминированным». Уточняется, что экипаж самолета решил не менять курс и приземлиться в аэропорту назначения.

Еще один самолет, получивший сообщение об угрозе, — вылетевший из Шереметьево Sukhoi SuperJet-100. Борт экстренно сел в Коми.

В целом за последнее время в городах России много раз «минировали» суды, станции метро, самолеты, школы, детские сады, торговые центры, а также один раз такое сообщение получали телецентр «Останкино» и редакция «Газеты.Ru». По предварительным данным, все анонимные сигналы об угрозах не подтвердились.

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